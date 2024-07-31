Гарріс позбавила Трампа переваги у 7 ключових штатах, ‒ опитування Bloomberg

Відповідно до останнього опитування Bloomberg News, Камала Гарріс позбавила Дональда Трампа переваги у ключових семи штатах США.

Видання зазначає, що віцепрезидентка викликала хвилю ентузіазму серед молодих, темношкірих та латиноамериканських виборців.

Гарріс підтримали 48% виборців проти 47% за Трампа ‒ у хитких штатах, які, ймовірно, вирішать результат виборів в листопаді.

“Це кращий показник, ніж двобальний дефіцит президента Джо Байдена до того, як він вибув із перегонів. Віцепрезидентка від Демократичної партії випередила свого конкурента від Республіканської партії в Арізоні та Неваді та більше ніж подвоїла перевагу Байдена над Трампом у Мічигані”, ‒ зазначає видання.

Результати опитування свідчать про те, що Гарріс має шанс знову зібрати коаліцію виборців, яка привела президента Барака Обаму до Білого дому, і має чіткіший шлях до перемоги, ніж Байден, який намагався зміцнити демократичну базу. Після трохи більше тижня після того, як Гарріс стала імовірною кандидаткою демократів у президента, опитування дає перші натяки на те, що історичний гамбіт партії, який витіснив чинного президента з голосування, має ефект, на який сподівалися політики.

Водночас у перегонах сторони зараз мають однакові шанси. Загалом у всіх досліджуваних штатах ‒ Арізоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсіні ‒ розрив між кандидатами є у межах статистичної похибки опитування.