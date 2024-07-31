Племінник Трампа розповів про його расизм та зневажливе ставлення до людей з інвалідністю

Фред Трамп стверджує, що його дядько божевільний, і хоче голосувати за Гарріс.

Син покійного старшого брата Дональда Трампа Фред Трамп в інтерв'ю ABC News розповів, що його дядько - "ядерно божевільний" і робить речі, які змушують його "здригатися".

Племінник республіканця спілкувався з пресою щодо своєї книги, у якій він згадує епізоди, що дискредитують політика. Наприклад, стверджує, що Трамп вживав расистські слова, а також зневажливо висловлювався про людей з інвалідністю: казав, що ті "потребують забагато витрат і мають просто померти".

На думку племінника, експрезидент не є расистом чи ксенофобом, але "використовує людей як реквізит і відсуває їх вбік, щойно отримує те, що йому потрібно". Фред Трамп зізнався, що у листопаді голосуватиме за Камалу Гарріс.

У штабі республіканського кандидата слова його родича назвали "фейковими новинами найвищого порядку" і заявили, що вважають обурливою "публікацію настільки відверто огидної брехні у пресі".