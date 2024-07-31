Міністр оборони Венесуели назвав протести проти фальсифікації виборів "переворотом"

Урядовець переконує, що армія республіки на боці Ніколаса Мадуро.

Генерал Владімір Падріно, який очолює міністерство оборони Венесуели, звинуватив учасників антиурядових протестів в організації спроби державного перевороту.

Як пише BBC, урядовець у публічній заяві пообіцяв "придушити повстання", стверджуючи, що збройні сили республіки "повністю віддані та безумовно підтримують" чинного президента Ніколаса Мадуро, оголошеного переможцем виборів.

Масові акції непокори, викликані заявою опозиції про абсолютну невідповідність підрахунку голосів реальному волевиявленню, відбуваються у містах Венесуели з понеділка. Поліція за цей час встигла заарешувати близько 750 осіб, є офіційне повідомлення про смерть одного із правоохоронців.

За версією виборчої комісії республіки, Мадуро здобув 51% голосів. Натомість екзит-поли та дані опозиційних сил свідчать про перемогу його суперника Едмундо Гонзалеса.