Венесуела відкликає послів із семи країн, які висловили сумнів у результатах виборів президента

"Уряд вирішив відкликати весь дипломатичний персонал із місій у Аргентині, Чилі, Коста-Риці, Перу, Панамі, Домініканській Республіці та Уруґваї".

Міністр закордонних справ Венесуели Іван Гіл заявив, що країна відкликає своїх послів із семи країн Південної Америки, які "намагаються проігнорувати результати виборів у Венесуелі".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Уряд Боліваріанської республіки Венесуела, зіткнувшись із цим катастрофічним прецедентом… вирішує відкликати весь дипломатичний персонал із місій у Аргентині, Чилі, Коста-Риці, Перу, Панамі, Домініканській Республіці та Уруґваї і водночас вимагає від цих урядів негайно відкликати своїх представників із території Венесуели", – йдеться в заяві МЗС, яку оприлюднив Гіл.

Напередодні ЗМІ цитували спільну заяву дев’яти південноамериканських урядів, які закликали до екстреної зустрічі Організації Американських Держав (OAS), висловивши "глибоку стривоженість" щодо виборів президента Венесуели, які відбулися 28 липня.

Вибори президента у Венесуелі