Венесуела відкликає послів із семи країн, які висловили сумнів у результатах виборів президента

Міністр закордонних справ Венесуели Іван Гіл заявив, що країна відкликає своїх послів із семи країн Південної Америки, які "намагаються проігнорувати результати виборів у Венесуелі".
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Уряд Боліваріанської республіки Венесуела, зіткнувшись із цим катастрофічним прецедентом… вирішує відкликати весь дипломатичний персонал із місій у Аргентині, Чилі, Коста-Риці, Перу, Панамі, Домініканській Республіці та Уруґваї і водночас вимагає від цих урядів негайно відкликати своїх представників із території Венесуели", – йдеться в заяві МЗС, яку оприлюднив Гіл.
Напередодні ЗМІ цитували спільну заяву дев’яти південноамериканських урядів, які закликали до екстреної зустрічі Організації Американських Держав (OAS), висловивши "глибоку стривоженість" щодо виборів президента Венесуели, які відбулися 28 липня.
Вибори президента у Венесуелі
- 29 липня у Венесуелі Виборча рада підтвердила, що чинний президент країни Ніколас Мадуро набрав 51% голосів на національних виборах. Хоча, якщо вірити екзит-полам, ледь не 70% насправді проголосували за опозиційного кандидата Едмундо Гонзалеза.
- Чимало демократичних країн висловили сумнів у чесності та прозорості виборів і закликали венесуельську владу надати письмове підтвердження результатів підрахунку голосів.
- У країні також почалися вуличні протести.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон “серйозно стурбований тим, що оголошений результат не відображає волі чи голосів народу Венесуели”.
- Президент Чилі Габріель Борич сказав: “Режим Мадуро повинен розуміти, що в результати важко повірити. Міжнародна спільнота і особливо венесуельський народ, включно з мільйонами венесуельців у вигнанні, вимагають повної прозорості... Чилі не визнає жоднен неперевірений результат”.
- Напередодні голосування Хав'єр Мілей, президент Аргентини, заявив, що його країна “не визнає чергового шахрайства”.