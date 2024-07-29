Влада заявила про перемогу Мадуро на виборах президента Венесуели. Опозиція і світові лідери кажуть про шахрайство

У Венесуелі Виборча рада підтвердила, що чинний президент країни Ніколас Мадуро набрав 51% голосів на національних виборах, пише DW.
Однак світові лідери висловили сумніви щодо достовірності підрахунку голосів. Головній суперниці Мадуро, Марії Коріні Мачадо, було заборонено балотуватися, а Каракас відхилив спроби міжнародних спостерігачів перевірити вибори.
Після оголошення результатів Мачадо заявила, що її ставленик Едмундо Гонсалес Уррутія набрав 70% голосів. Виборча рада, більшість у якій лояльна до влади, натомість заявила, що він отримав лише 44%.
“Ми хочемо сказати всій Венесуелі та світу, що у Венесуели є обраний новий президент, і це Едмундо Гонсалес Уррутія. Ми перемогли”, ‒ сказала журналістам Мачадо.
Реакція світу
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон “серйозно стурбований тим, що оголошений результат не відображає волі чи голосів народу Венесуели”.
Президент Чилі Габріель Борич сказав: “Режим Мадуро повинен розуміти, що в результати важко повірити. Міжнародна спільнота і особливо венесуельський народ, включно з мільйонами венесуельців у вигнанні, вимагають повної прозорості... Чилі не визнає жоднен неперевірений результат”.
Напередодні голосування Хав'єр Мілей, президент Аргентини, заявив, що його країна “не визнає чергового шахрайства”.
- Остання місія ЄС зі спостереження за виборами у Венесуелі відбулася у 2021 році, і в попередньому звіті було зазначено про недоліки та порушення під час голосування. Уряд Мадуро спростував їхні висновки, звинуватив спостерігачів у шпигунстві та видворив перед запланованим від’їздом. Напруженість знову виникла в середині 2023 року, коли Європейський парламент засудив дискваліфікацію лідерки опозиції Марії Коріни Мачадо.