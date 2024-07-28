Cейм Польщі ухвалив резолюцію з нагоди 81-ї річниці Волинської трагедії

Нижня палата польського парламенту (Сейм) ухвалила резолюцію на вшанування 81-ї річниці Волинської трагедії.
Про це повідомляє Укрінформ.
За це рішення проголосували 427 депутатів Сейму, жоден не був проти, семеро - утрималися.
"У 81-шу річницю Кривавої неділі (11 липня 1943 року, - ред.) Сейм Польщі вшановує пам’ять жертв геноциду, який зачепив мешканців східної Польщі - переважно поляків, а також, зокрема, вірмен, чехів, євреїв, українців. Донині жертви цього злочину не мають своїх могил, не проведено їх ексгумацій та не організовано гідного поховання", - йдеться в резолюції.
Зазначається, що у 2016 році Сейм Польщі встановив "Національний день пам’яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої". Це також стало нагодою "висловити вдячність тим українцям, які відмовилися брати участь у вбивствах і врятували поляків".
У резолюції Сейм РП "засудив усі спроби применшення правди, а також - лицемірство та фальш у дискусії про цю подію". Польські депутати також закликали "до різноманітних просвітницьких заходів, які будуть основою співпраці між Польщею та Україною”.
Польські законодавці також звернулися до української влади із закликом "дати згоду на ексгумацію та належне поховання жертв Волинської різанини".
Волинська трагедія
- Волинська трагедія забрала життя десятків тисяч поляків і українців під час взаємних конфліктів на території нинішньої Західної України. Збройні конфлікти між поляками і українцями почалися під час Другої світової війни і тривали до 1947 року. Однак історики, особливо польські, окремо виділяють 1943 рік і події на Волині, відомі як Волинська різня (в Польщі) або Волинська трагедія (в Україні). Точна кількість загиблих у цих конфліктах невідома досі, але жертви обчислюються десятками тисяч. Більшість загиблих були поляками
- Ця тема є однією з найсуперечливіших в українсько-польських відносинах. Польська сторона наполягає, що виключну відповідальність за злочини, скоєні в 1943-1945 роках на Волині, несе українська сторона. Натомість українська сторона наголошує, що відповідальність несуть обидві сторони і вибачення має бути взаємним.
- У 2016 році польський Сейм визнав Волинську трагедію геноцидом.
- 24 липня 2024 року міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не вступить в ЄС без ультиматуму про Волинську трагедію.
- Тему Волинської трагедії також активно використовує російська пропаганда.