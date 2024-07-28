Cейм Польщі ухвалив резолюцію з нагоди 81-ї річниці Волинської трагедії

Польські законодавці також закликали українську владу дати згоду на ексгумацію та належне поховання жертв.

Нижня палата польського парламенту (Сейм) ухвалила резолюцію на вшанування 81-ї річниці Волинської трагедії.

Про це повідомляє Укрінформ.

За це рішення проголосували 427 депутатів Сейму, жоден не був проти, семеро - утрималися.

"У 81-шу річницю Кривавої неділі (11 липня 1943 року, - ред.) Сейм Польщі вшановує пам’ять жертв геноциду, який зачепив мешканців східної Польщі - переважно поляків, а також, зокрема, вірмен, чехів, євреїв, українців. Донині жертви цього злочину не мають своїх могил, не проведено їх ексгумацій та не організовано гідного поховання", - йдеться в резолюції.

Зазначається, що у 2016 році Сейм Польщі встановив "Національний день пам’яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої". Це також стало нагодою "висловити вдячність тим українцям, які відмовилися брати участь у вбивствах і врятували поляків".

У резолюції Сейм РП "засудив усі спроби применшення правди, а також - лицемірство та фальш у дискусії про цю подію". Польські депутати також закликали "до різноманітних просвітницьких заходів, які будуть основою співпраці між Польщею та Україною”.

Польські законодавці також звернулися до української влади із закликом "дати згоду на ексгумацію та належне поховання жертв Волинської різанини".

Волинська трагедія