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​Голова МЗС Індії поговорив із Блінкеном перед візитом прем'єра Моді до України

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, ймовірно, відвідає Україну в серпні.

​Голова МЗС Індії поговорив із Блінкеном перед візитом прем'єра Моді до України
Субрахманьям Джайшанкар та Ентоні Блінкен
Фото: x.com/DrSJaishankar

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром у Токіо.

Про це повідомила пресслужба Державного департаменту США.

"Секретар Блінкен і міністр закордонних справ Джайшанкар підтвердили прихильність Сполучених Штатів та Індії сприянню вільному, відкритому і процвітаючому Індо-Тихоокеанському регіону. Секретар і міністр закордонних справ обговорили майбутні можливості поглиблення співробітництва США та Індії за спільними пріоритетами", - йдеться в повідомленні.

Блінкен також наголосив на важливості досягнення справедливого і міцного миру для України відповідно до Статуту ООН.

  • Як повідомлялось, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, ймовірно, відвідає Україну в серпні. Це буде його перший візит в Україну з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року. До цього президент України Володимир Зеленський зустрічався із Моді під час саміту країн "Великої сімки" в Італії. Лідери також мали телефонну розмову, під час якої глава держави запросив прем'єра до Києва.
  • Нещодавно Моді  їздив до Москви, де тепло обіймався з диктатором Путіним, що викликало роздратування у демократичних країнах. 
  • Після початку повномасштабної війни Росії проти України 2022 року Індія стала провідним імпортером російської нафти в той час, як багато країн світу навпаки скоротили свою торгівлю з РФ.
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