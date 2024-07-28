Вони перебуватимуть у порту Гавани до 30 липня.

На Кубу вдруге за два місяці прибули російські військові кораблі.

Про це повідомляє видання Politico.

Зазначається, що в кубинські води увійшли три судна Балтійського флоту РФ: навчальний корабель, патрульне судно і корабель підтримки. Вони перебуватимуть у порту Гавани до 30 липня.

Представники кубинського Міноборони назвали прибуття російських військових кораблів "історичною практикою" і проявом "дружби і співпраці".

Як повідомлялося, попри спроби уряду Гавани придушити вербування своїх громадян Росією на війну в Україні, кубинські найманці продовжують приєднуватися до армії РФ через неофіційні канали.