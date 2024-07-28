США, Японія та Південна Корея підписали меморандум про співпрацю безпековій сфері

Глави оборонних відомств Південної Кореї, Сполучених Штатів і Японії підписали Тристоронню угоду щодо співробітництва в галузі безпеки, повідомляє Yonhap.

Глава Пентагону Ллойд Остін, міністри оборони Японії Мінору Кіхара та Південної Кореї Шин Вон Сік підписали у Токіо меморандум про співпрацю, спрямований на поглиблення співробітництва у сфері безпеки у відповідь на ядерні і ракетні загрози з боку КНДР і її військову інтеграцію з Росією.

"Відповідно, міністри трьох країн підтвердили непохитний характер нової ери тристоронньої співпраці", — йдеться у спільній заяві.

Меморандум покликаний забезпечити умови для безперервного тристороннього співробітництва в галузі безпеки "в умовах мінливого середовища міжнародної безпеки".

Країни посилять співпрацю для ефективного функціонування системи обміну даними про північнокорейські ракети в режимі реального часу і регулярно проводитимуть спільні навчання, в тому числі багатонаціональні Freedom Edge.

Південна Корея запропонувала скласти спільний документ під час тристоронньої зустрічі з безпеки в лютому, після чого відбулася зустріч керівників оборонних відомств на полях діалогу Шангрі-ла в червні, де вони домовилися підписати документ протягом цього року. .

Глави оборонних відомств трьох країн планують зустрітися в Сеулі наступного року.

Північна Корея пообіцяла "повністю знищити" своїх ворогів у разі війни, коли лідер КНДР Кім Чен Ин віддасть наказ.