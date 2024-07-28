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США, Японія та Південна Корея підписали меморандум про співпрацю безпековій сфері

Країни посилять співпрацю для ефективного функціонування системи обміну даними про північнокорейські ракети.

США, Японія та Південна Корея підписали меморандум про співпрацю безпековій сфері
Глава Пентагону Ллойд Остін і міністри оборони Японії Мінору Кіхара та Південної Кореї Шин Вон Сік
Фото: EPA/UPG

Глави оборонних відомств Південної Кореї, Сполучених Штатів і Японії підписали Тристоронню угоду щодо співробітництва в галузі безпеки, повідомляє Yonhap.

Глава Пентагону Ллойд Остін, міністри оборони Японії Мінору Кіхара та Південної Кореї Шин Вон Сік підписали у Токіо меморандум про співпрацю, спрямований на поглиблення співробітництва у сфері безпеки у відповідь на ядерні і ракетні загрози з боку КНДР і її військову інтеграцію з Росією.

"Відповідно, міністри трьох країн підтвердили непохитний характер нової ери тристоронньої співпраці", — йдеться у спільній заяві.

Меморандум покликаний забезпечити умови для безперервного тристороннього співробітництва в галузі безпеки "в умовах мінливого середовища міжнародної безпеки".

Країни посилять співпрацю для ефективного функціонування системи обміну даними про північнокорейські ракети в режимі реального часу і регулярно проводитимуть спільні навчання, в тому числі багатонаціональні Freedom Edge.

Південна Корея запропонувала скласти спільний документ під час тристоронньої зустрічі з безпеки в лютому, після чого відбулася зустріч керівників оборонних відомств на полях діалогу Шангрі-ла в червні, де вони домовилися підписати документ протягом цього року. .

Глави оборонних відомств трьох країн планують зустрітися в Сеулі наступного року.

Північна Корея пообіцяла "повністю знищити" своїх ворогів у разі війни, коли лідер КНДР Кім Чен Ин віддасть наказ.

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