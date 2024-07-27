Дреґ-квін на Таємній вечері: європейські католики розкритикували церемонію відкриття Олімпіади

Французькі та німецькі католицькі єпископи помітили "насмішки й знущання" з християнства на відкритті Олімпіади в Парижі. Ймовірно, мова про епізод, що нагадує Таємну вечерю за участі групи танцівниць та дреґ-квін (артисти-чоловіки, які використовують жіночі образи).

Конференція католицьких єпископів Франції розкритикувала організаторів церемонії відкриття Олімпіади-2024 у Парижі за "сцени глузувань і знущань з християнства", повідомляє DW.

У католицькій організації не уточнили, про які саме сцени йдеться. Імовірно, невдоволення викликав епізод у церемонії відкриття Олімпійських ігор під назвою "Свято", під час якого група танцівниць і дреґ-квін розташувалися так, що нагадували зображення Таємної вечері, останньої трапези Ісуса зі своїми учнями. На місці Ісуса Христа знаходилася активістка, діджей і відкрита лесбіянка Барбара Буч у головному уборі, що нагадує німб.

Однак священнослужителі у своєму листі зазначили, що церемонія відкриття Ігор подарувала глядачам "прекрасні моменти краси, радості, багатих емоцій та отримала загальне захоплення".

Аналогічно висловилася і Конференція католицьких єпископів Німеччини. "Вражаюче відкриття, сподіваюся, мирних ігор. Однак квір-причастя було провалом і зайвим у своїй постановці", - заявив єпископ Штефан Остер.