МОК проголосував за створення Олімпійських ігор з кіберспорту

Міжнародний олімпійський комітет одноголосно проголосував за створення перших в історії Олімпійських ігор з кіберспорту.

Про це повідомляється на сайті МОК.

"Це справді нова ера для МОК. Ми не відстаємо від цифрової революції. Кіберспортивна спільнота, представлена в нашій Комісії з кіберспорту, з ентузіазмом підтримала цю ініціативу. Це ще один доказ привабливості олімпійського бренду та цінностей, які він відстоює серед молоді", – зазначив президент комітету Томас Бах.

Після свого рішення МОК розпочне обирати міста, час та місця проведення змагань, а також - титулів, які будуть розігруватись, процесу кваліфікації для гравців та інше.

Перші змагання відбудуться у 2025 році в Саудівській Аравії.

Спеціальна комісія уже розробила проєкт, який "враховуватиме інтереси кіберспортивної спільноти, поважаючи при цьому олімпійські цінності". Це, зокрема, стосується назв ігор у програмі та ідеї просування гендерної рівності та взаємодії з молодою аудиторією, яка захоплюється кіберспортом.

Також МОК займеться створення окремої спеціальної структури в межах комітету і буде застосовувати інший підхід до фінансування та організації цих ігор, враховуючи їх особливість.

Першими партнерами організації стануть міжнародні федерації, які вже займаються електронною версією свого виду спорту, і які розглядаються для включення в Олімпійські ігри з кіберспорту. Окрім цього, до співпраці залучать Національні олімпійські комітети, які включають кіберспорт у свою діяльність.

Нагадаємо, що в 2021 році українські кіберспортсмени NAVI перемогли на Major-турнірі у Стокгольмі.