Поліція цілодобово охоронятиме збірну Ізраїлю під час Олімпіади в Парижі

Раніше ультралівий парламентар закликав протестувати проти участі збірної Ізраїлю у Олімпіаді.

Новий логотип Олімпійських ігор у Парижі 2024 демонструють під час церемонії відкриття в Grand Rex у Парижі, Франція, 21 жовтня

Франція надасть ізраїльській олімпійській збірній 24-годинну охорону під час Ігор-2024 в Парижі.

Про це повідомляє Reuters.

Про такі заходи повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен після того, як ультралівий законодавець Томас Портес заявив, що ізраїльська делегація неприйнятна та закликав до протестів проти їх участі.

В свою чергу, міністр закордонних справ Стефан Сежурне сказав на зустрічі з колегами з Євросоюзу, що вітає ізраїльську делегацію на цих Олімпійських іграх.

Також антиізраїльськими настроями під час ОІ-2024 стурбовані в Держдепартаменті США.