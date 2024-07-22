НБУ вирішив вивести з обігу купюри 500 грн старого зразка
НБУ вирішив вивести з обігу купюри 500 грн старого зразка
У Львові ховають Ірину Фаріон, попрощатися прийшли тисячі осіб
У Львові ховають Ірину Фаріон, попрощатися прийшли тисячі осіб
Наскільки погіршився психологічний стан українців за рік і які основні причини – опитування
Наскільки погіршився психологічний стан українців за рік і які основні причини – опитування
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
У Києві через обрив тросу на атракціоні у Дніпро впав хлопець. Його пошуки продовжать у понеділок (оновлено)
У Києві через обрив тросу на атракціоні у Дніпро впав хлопець. Його пошуки продовжать у понеділок (оновлено)
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму
В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму
У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон
У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон
Поліція Києва прийшла з обшуками до забудовника та власника знесеної історичної садиби
Поліція Києва прийшла з обшуками до забудовника та власника знесеної історичної садиби
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Поліція цілодобово охоронятиме збірну Ізраїлю під час Олімпіади в Парижі

Раніше ультралівий парламентар закликав протестувати проти участі збірної Ізраїлю у Олімпіаді.

Поліція цілодобово охоронятиме збірну Ізраїлю під час Олімпіади в Парижі
Новий логотип Олімпійських ігор у Парижі 2024 демонструють під час церемонії відкриття в Grand Rex у Парижі, Франція, 21 жовтня
Фото: EPA/UPG

Франція надасть ізраїльській олімпійській збірній 24-годинну охорону під час Ігор-2024 в Парижі.

Про це повідомляє Reuters.

Про такі заходи повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен після того, як ультралівий законодавець Томас Портес заявив, що ізраїльська делегація неприйнятна та закликав до протестів проти їх участі.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

В свою чергу, міністр закордонних справ Стефан Сежурне сказав на зустрічі з колегами з Євросоюзу, що вітає ізраїльську делегацію на цих Олімпійських іграх.

Також антиізраїльськими настроями під час ОІ-2024 стурбовані в Держдепартаменті США.

  • Французька поліція запобігла ймовірним терактам під час проведення Олімпійських ігор у Парижі. Правоохоронці затримали прихильника правої ідеології, який планував здійснення атак у столиці.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies