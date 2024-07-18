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У Франції затримали екстреміста, що готував атаки під час Олімпіади

Зловмисник вів Telegram-канал, де писав погрози щодо спортивних змагань.

У Франції затримали екстреміста, що готував атаки під час Олімпіади
Фото: EPA/UPG

Французька поліція запобігла ймовірним терактам під час проведення Олімпійських ігор у Парижі. Правоохоронці затримали прихильника правої ідеології, який планував здійснення атак у столиці.

Як пише Reuters, чоловік походить з провінції Ельзас, він вів у Telegram канал під назвою "Французька арійська дивізія", у якому публікував праворадикальний та екстремістський контент. Зокрема погрожував вчиняти насильницькі дії під час головних спортивних змагань чотириріччя.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен у соцмережах висловив подяку поліції за запобігання цій загрозі та пообіцяв, що його відомство і надалі гарантуватиме французам безпеку.

  • Мер Парижа здійснила заплив у Сені, щоб показати, що річка достатньо чиста для проведення змагань на відкритій воді під час Олімпіади.
  • Літні ігри у Парижі стартують 26 липня і триватимуть до 11 серпня. 
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