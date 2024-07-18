У Франції затримали екстреміста, що готував атаки під час Олімпіади

Французька поліція запобігла ймовірним терактам під час проведення Олімпійських ігор у Парижі. Правоохоронці затримали прихильника правої ідеології, який планував здійснення атак у столиці.
Як пише Reuters, чоловік походить з провінції Ельзас, він вів у Telegram канал під назвою "Французька арійська дивізія", у якому публікував праворадикальний та екстремістський контент. Зокрема погрожував вчиняти насильницькі дії під час головних спортивних змагань чотириріччя.
Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен у соцмережах висловив подяку поліції за запобігання цій загрозі та пообіцяв, що його відомство і надалі гарантуватиме французам безпеку.
- Мер Парижа здійснила заплив у Сені, щоб показати, що річка достатньо чиста для проведення змагань на відкритій воді під час Олімпіади.
- Літні ігри у Парижі стартують 26 липня і триватимуть до 11 серпня.