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Король Чарльз згадав Україну у промові на відкритті парламенту

Монарх озвучив головні завдання для нового уряду під проводом Кіра Стармера.

Король Чарльз згадав Україну у промові на відкритті парламенту
Чарльз ІІІ на церемонії відкриття парламенту
Фото: EPA/UPG

У середу у Сполученому Королівстві офіційно відкрився новий парламент: за традицією, перед стартом сесійної роботи до обох палат із програмною промовою звернувся король.

Як повідомляє "Голос Америки", окреме місце у 12-хвилинній розповіді Чарльза ІІІ про пріоритети уряду було відведене Україні. Монарх запевнив, що Кір Стармер та інші міністри "продовжуватимуть надавати Україні та її народу повну підтримку, а також відіграватимуть провідну роль у наданні Україні чіткого шляху до членства в НАТО".

Також король наголосив, що "відданість уряду НАТО буде непохитною, а для того, щоб обороноздатність Сполученого Королівства відповідала мінливому характеру глобальних стратегічних загроз, буде проведено аудит стратегічної оборони". 

  • Британський суверен не має повноважень визначати політичний курс країни: промову, з якою він звертається до парламенту, пише прем'єр-міністр. 
  • Кір Стармер включив до пріоритетів уряду ледь не рекордну кількість ініціатив: Чарльз ІІІ озвучив щонайменше 35 програмних пунктів лейбористів.  
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