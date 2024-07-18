Король Чарльз згадав Україну у промові на відкритті парламенту

У середу у Сполученому Королівстві офіційно відкрився новий парламент: за традицією, перед стартом сесійної роботи до обох палат із програмною промовою звернувся король.
Як повідомляє "Голос Америки", окреме місце у 12-хвилинній розповіді Чарльза ІІІ про пріоритети уряду було відведене Україні. Монарх запевнив, що Кір Стармер та інші міністри "продовжуватимуть надавати Україні та її народу повну підтримку, а також відіграватимуть провідну роль у наданні Україні чіткого шляху до членства в НАТО".
Також король наголосив, що "відданість уряду НАТО буде непохитною, а для того, щоб обороноздатність Сполученого Королівства відповідала мінливому характеру глобальних стратегічних загроз, буде проведено аудит стратегічної оборони".
- Британський суверен не має повноважень визначати політичний курс країни: промову, з якою він звертається до парламенту, пише прем'єр-міністр.
- Кір Стармер включив до пріоритетів уряду ледь не рекордну кількість ініціатив: Чарльз ІІІ озвучив щонайменше 35 програмних пунктів лейбористів.