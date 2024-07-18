Король Чарльз згадав Україну у промові на відкритті парламенту

У середу у Сполученому Королівстві офіційно відкрився новий парламент: за традицією, перед стартом сесійної роботи до обох палат із програмною промовою звернувся король.

Як повідомляє "Голос Америки", окреме місце у 12-хвилинній розповіді Чарльза ІІІ про пріоритети уряду було відведене Україні. Монарх запевнив, що Кір Стармер та інші міністри "продовжуватимуть надавати Україні та її народу повну підтримку, а також відіграватимуть провідну роль у наданні Україні чіткого шляху до членства в НАТО".

Також король наголосив, що "відданість уряду НАТО буде непохитною, а для того, щоб обороноздатність Сполученого Королівства відповідала мінливому характеру глобальних стратегічних загроз, буде проведено аудит стратегічної оборони".