Зеленський прибув у Норфолк для зустрічі з королем Чарльзом

Подробиці поки що не повідомляють.

Президент України Володимир Зеленський прибув до маєтку Сандрінгем у Норфолку для зустрічі з королем Великобританії Чарльзом.

Про це повідомляє ВВС.

Місцеві жителі, деякі з них - із прапорами України - зібралися біля маєтку, щоб привітати Зеленського.

Зеленський на гелікоптері прилетів до маєтку, де король і королева Великої Британії проводять багато часу.

Коли він прибув український лідер, його зустрів Чарльз. Вони поспілкувались та зайшли всередину. Інші подробиці зустрічі поки що не повідомлялися.