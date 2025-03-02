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Зеленський прибув у Норфолк для зустрічі з королем Чарльзом

Подробиці поки що не повідомляють.

Зеленський прибув у Норфолк для зустрічі з королем Чарльзом
Король Чарльз і Володимир Зеленський
Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy

Президент України Володимир Зеленський прибув до маєтку Сандрінгем у Норфолку для зустрічі з королем Великобританії Чарльзом.

Про це повідомляє ВВС

Місцеві жителі, деякі з них - із прапорами України - зібралися біля маєтку, щоб привітати Зеленського.

Зеленський на гелікоптері прилетів до маєтку, де король і королева Великої Британії проводять багато часу.

Коли він прибув український лідер, його зустрів Чарльз. Вони поспілкувались та зайшли всередину. Інші подробиці зустрічі поки що не повідомлялися.

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