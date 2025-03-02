Зеленський прибув у Норфолк для зустрічі з королем Чарльзом

Президент України Володимир Зеленський прибув до маєтку Сандрінгем у Норфолку для зустрічі з королем Великобританії Чарльзом.
Про це повідомляє ВВС.
Місцеві жителі, деякі з них - із прапорами України - зібралися біля маєтку, щоб привітати Зеленського.
Зеленський на гелікоптері прилетів до маєтку, де король і королева Великої Британії проводять багато часу.
Коли він прибув український лідер, його зустрів Чарльз. Вони поспілкувались та зайшли всередину. Інші подробиці зустрічі поки що не повідомлялися.