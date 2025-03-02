Великобританія надасть Україні 1,6 млрд фунтів стерлінгів для закупівлі ракет ППО

Уряд Великої Британії дозволить Україні використати 1,6 мільярда фунтів стерлінгів (близько 2 мільярди доларів США) експортного фінансування Великої Британії на придбання понад 5 000 ракет протиповітряної оборони.
Про це заявив прем'єр-міністр Кір Стармер на пресконференції за підсумками саміту в Лондоні, передає ВВС.
Стармер зазначив, що виготовлятимуть ракети в Белфасті, створюючи робочі місця в оборонному секторі Великобританії.
Він також додав, що мета полягає в тому, аби "поставити Україну в найсильнішу позицію, щоб вона могли вести переговори (з агресором, - ред.) з позиції сили".
- Як повідомлялося, вчора, 1 березня, Кір Стармер провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а також обговорив ситуацію, що складася після конфлікту в Білому домі, із президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном.
- Стармер повідомляв, що на сьогоднішньому саміті Велика Британія, Франція та Україна напрацюють мирний план, який представлять Трампу.