Великобританія надасть Україні 1,6 млрд фунтів стерлінгів для закупівлі ракет ППО

Уряд Великої Британії дозволить Україні використати 1,6 мільярда фунтів стерлінгів (близько 2 мільярди доларів США) експортного фінансування Великої Британії на придбання понад 5 000 ракет протиповітряної оборони.

Про це заявив прем'єр-міністр Кір Стармер на пресконференції за підсумками саміту в Лондоні, передає ВВС.

Стармер зазначив, що виготовлятимуть ракети в Белфасті, створюючи робочі місця в оборонному секторі Великобританії.

Він також додав, що мета полягає в тому, аби "поставити Україну в найсильнішу позицію, щоб вона могли вести переговори (з агресором, - ред.) з позиції сили".