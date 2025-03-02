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ЗМІ: Росія та Китай намагалися вербувати американських службовців, яких звільнив Трамп

РФ та Китай намагалися "заробити" на планах адміністрації Трампа щодо масових звільнень.

ЗМІ: Росія та Китай намагалися вербувати американських службовців, яких звільнив Трамп
Фото: EPA/UPG

За даними американської розвідки, Росія та Китай посилити вербування федеральних службовців США, яких звільнив президент США Дональд Трамп. 

Про це пише CNN з посиланням на чотирьох людей, обізнаних з нещодавніми даними розвідки США.

Розвіддані вказують на те, що іноземні розвідслужби прагнуть ображених на Трампа службовців США використати на свою користь.

За словами двох джерел, РФ та Китай зосереджують свої зусилля на нещодавно звільнених працівниках із допуском до державної таємниці та співробітниках на випробувальному терміні, що можуть мати цінну інформацію про критичну інфраструктуру США та важливу інформацію про урядову бюрократію.

У документі опублікованому Службою кримінальних розслідувань Військово-морських сил США, говориться, що розвідувальне співтовариство з "високою впевненістю" оцінило, що іноземні вороги намагалися найняти федеральних службовців і "заробити" на планах адміністрації Трампа щодо масових звільнень.

"Не потрібно багато фантазії, щоб побачити, що ці звільнені федеральні працівники з багатьма інституційними знаннями є надзвичайно привабливими цілями для розвідувальних служб наших конкурентів і супротивників", — заявило CNN інше джерело.

Також вказується, що чинні та колишні працівники розвідки протягом останніх тижнів у Центральному розвідувальному управлінні США обговорювали ці ризики й те, як їх пом'якшити.

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