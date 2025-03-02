США підписали декларацію про прискорення постачання $4 млрд військової допомоги Ізраїлю

Адміністрація Трампа від початку свєї роботи схвалила майже 12 мільярдів доларів на постачання зброї Ізраїлю.

Держдеп США підписав декларацію про прискорення постачання близько 4 мільярдів доларів військової допомоги Ізраїлю.

Про це йдеться в повідомленні Держдепу.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що використав надзвичайні повноваження, щоб прискорити доставку військової допомоги Ізраїлю на суму близько 4 мільярдів доларів.

"Рішення скасувати часткове ембарго на поставки зброї, введене адміністрацією Байдена, яке помилково затримало певну кількість зброї та боєприпасів Ізраїлю, є ще одним свідченням того, що Ізраїль не має більшого союзника в Білому домі, ніж президент Трамп", — ідеться у заяві.

З початку роботи адміністрації Трампа схвалено майже 12 мільярдів доларів на постачання зброї Ізраїлю. "Це важливе рішення збігається зі скасуванням президентом Трампом меморандуму епохи Байдена, який накладав безпідставні та політизовані умови щодо надання військової допомоги Ізраїлю в той час, коли наш близький союзник вів війну за виживання на кількох фронтах проти Ірану та ставлеників тероризму", — додають у Держдепі.

Рубіо додав, що адміністрація Трампа продовжуватиме використовувати всі доступні інструменти для виконання давнього зобов’язання Америки щодо безпеки Ізраїлю.