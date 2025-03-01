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Reuters: Ізраїль переконує США зберегти російські бази в Сирії

Ізраїль стурбований зростаючим впливом Туреччини в регіоні.

Reuters: Ізраїль переконує США зберегти російські бази в Сирії
Фото: EPA/UPG

Ізраїль лобіює в США збереження слабкості Сирії та російських військових баз через зростаючий вплив Туреччини в регіоні.

Про це інформує Reuters.

Як пише агентство з посиланням на чотири джерела, обізнані із ситуацією, Ізраїль лобіює Сполучені Штати, щоб Сирія залишалася слабкою та децентралізованою, водночас дозволяючи Росії зберігати там свої військові бази, щоб протистояти зростаючому впливу Туреччини в країні.

У джерелах додають, що ака позиція Ізраїлю зумовлена бажанням протистояти зростаючому впливу Туреччини в регіоні. Особливо напружені відносини між Ізраїлем і Туреччиною загострилися після початку війни в Газі, і ізраїльські офіційні особи заявили Вашингтону, що нові ісламістські сили в Сирії, підтримувані Анкарою, можуть становити загрозу для безпеки Ізраїлю.

Ці зусилля є частиною узгодженої кампанії Ізраїлю щодо впливу на політику США в критичний момент для Сирії, коли ісламістські угруповання, які повалили Башара Асада, намагаються стабілізувати країну і лобіювати скасування санкцій.

Ізраїль доніс свою позицію до США під час зустрічей у Вашингтоні в лютому, а також на наступних переговорах із представниками Конгресу США і в рамках "білої книги". У цих документах міститься інформація, спрямована на зміцнення ізраїльської позиції в Сирії.

Аналітики вважають, що Ізраїль стурбований можливим втручанням Туреччини на підтримку нових сирійських ісламістів, що може призвести до створення бази для бойових угруповань, таких як ХАМАС.

Державний департамент США та Рада національної безпеки не дали відповіді на запитання щодо пропозицій Ізраїлю. Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю та міністерства закордонних справ Сирії та Туреччини не відразу відповіли на запити про коментарі.

Джерела повідомили, що поки неясно, якою мірою адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість прийняття пропозицій Ізраїлю.

  • Президент Дональд Трамп заявив, що США мають узяти під контроль Сектор Гази та виселити палестинське населення анклаву до Єгипту та Йорданії, а саму територію перетворити на "рив’єру Близького Сходу".
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