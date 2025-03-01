Речниця Білого дому заявила, що американці "втомилися платити замість українців"

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт на брифінгу для преси продовжила лінію критичних висловлювань Вашингтона на адресу української влади. Речниця заявила, що американський народ "вже нудить та втомився від потреби оплачувати рахунки за війну замість українців".

Як пише BBC, Лівітт звинуватила Президента Володимира Зеленського в тому, що глава держави нібито "відмовляється визнати реалії цієї війни", які начебто "дуже відрізняються від тих, що були на початку у 2022 році".

"Його співвітчизники вмирають, а в нього немає карт на руках - бо вони лише в президента Трампа", - додала речниця, повторивши метафору самого республіканця. Вона також підкреслила, що адміністрація Трампа має інші пріоритети, ніж попередня - а саме, завершити війну. Лівітт поставила під сумнів, що Зеленський "теж цього хоче".