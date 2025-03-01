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В адміністрації США назвали сварку Зеленського з Трампом і Венсом "дипломатичним фіаско та автоголом"

Марко Рубіо та Скотт Бессент дорікають Президенту України.

В адміністрації США назвали сварку Зеленського з Трампом і Венсом "дипломатичним фіаско та автоголом"
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю CNN заявив, що Президент України Володимир Зеленський нібито "має вибачитися за те, що перетворив зустріч із президентом Дональдом Трампом на фіаско для себе".

За словами головного американського дипломата, Зеленському буцімто "не варто було поводитися антагоністично" і "не говорити агресивно, бо це дає зрозуміти, що він не хоче мирної угоди, а президент Трамп все життя досягав вигідних угод". 

Такої ж думки і міністр фінансів США Скотт Бессент. Як пише Bloomberg, він заявив, що "шокований тим, як Зеленський говорив з президентом та віцепрезидентом, висловлюючи неповагу до американського народу". 

Колишній інвестор назвав поведінку глави української держави у Білому домі "неприйнятною", а також охарактеризував провал підписання угоди про рідкісноземельні мінерали як "один з найбільших автоголів в історії дипломатії". 

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