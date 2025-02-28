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Росіяни завдали серії ударів по Харкову

Попередньо удару завдали по житловій забудові у центрі міста.

Росіяни завдали серії ударів по Харкову
Ілюстративне фото
Фото: Сили оборони Півдня

Ввечері 28 лютого російські окупанти атакували Харків. Загалом було не менше 8 ударів. 

Всі удари припали на центр міста: Київський, Шевченківській та Новобаварський райони. Одна дитина поранена склом, написав голова ОВА Олег Синєгубов. 

"Десятки пошкоджених будинків, на кількох місцях влучань виникли пожежі будівель та автомобілів. Усі наші профільні служби ліквідовують наслідки", – сказав він. 

 

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Перший дрон атакував район житлової забудови. Пізніше Терехов повідомив про ще один приліт, попередньо у Шевченківському районі і знову поряд з житловими багатоповерхівками.

Після цього ворог завдав нових ударів, зокрема – по медичному закладу. Там пожежа.

Згодом ворог завдав нових ударів. Є влучання біля АЗС, пошкоджено житлові будинки. 

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