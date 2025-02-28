Генштаб: найактивніші бойові дії точаться на Покровському та Курському напрямках

На Покровському напрямку відбулось 26 боєзіткнень, на Курському - ще 18.

Станом на 22:00 28 лютого відбулося 83 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники сьогодні завдали одного ракетного та 72 авіаційних ударів, залучили для ураження одну ракету та 98 керованих бомб, задіяли для уражень 1098 дронів-камікадзе та здійснили понад 4400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку противник один раз без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Загризового та Лозової, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку російські загарбники двічі атакували позиції Сил оборони поблизу Іванівки та Ямполівки, атаки відбиті.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в районах Білогорівки та Верхньокам’янського. До цього часу один бій триває.

На Краматорському напрямку ворог також двічі штурмував наші позиції поблизу Оріхово-Василівки, одне боєзіткнення досі триває. Авіаудару зазнав Краматорськ.

На Торецькому напрямку наші воїни відбили 15 атак противника в районах населених пунктів Кримське, Дачне, Торецьк та Леонідівка. Ще одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 26 разів атакував у районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Піщане, Котлине, Надіївка та Андріївка.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 169 окупантів, з них 88 - безповоротно. Також знищили бойову броньовану машину, дев’ять одиниць автомобільної техніки, гармату Д-30, 12 БпЛА, два комплекси спостереження “Муром-М” та чотири антени управління БпЛА, також пошкодили дві ББМ та автомобіль окупантів.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив вісім спроб прорвати нашу оборону у бік населених пунктів Костянтинопіль та Скудне. На даний час точиться бій.

На Гуляйпільському напрямку загарбники тричі атакували в напрямку Привільного та Рівнополя.

На Оріхівському напрямку загарбник намагається просуватись вперед в районах П’ятихаток та Кам’янського, українці відбили атаку ворога, ще три боєзіткнення тривають.

На Придніпровському напрямку окупаційні війська активних наступальних дій не проводили.

На Курському напрямку українські захисники сьогодні відбили 18 атак противника. Водночас ворог завдав 16 авіаційних ударів, загалом скинув 22 керовані бомби, та здійснив 458 артилерійських обстрілів, зокрема 17 - із реактивних систем залпового вогню.

На решті напрямків – оперативна обстановка змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 28-ї окремої бригади територіальної оборони “Дике Поле” та 39-ї окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.