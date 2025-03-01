Прем'єр Ізраїлю скликав безпековий кабінет через відсутність домовленості з ХАМАСом

Перший етап мирної угоди завершений, але перехід до другого під питанням.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вирішив провести консультації з радниками та міністрами, відповідальними за оборону, після того як ізраїльська делегація повернулася з Каїру без домовленості з ХАМАСом про продовження режиму припинення вогню.

Як пише Reuters, на переговорах у Єгипті ізраїльська сторона пропонувала розширити дію першого етапу мирної угоди на священний для мусульман місяць Рамадан. Проте палестинське угруповання наполягало на переході до другого етапу, який передбачає визначення подальшої долі Смуги Гази та остаточне завершення війни.

Ізраїль не згоден з тим, щоб ХАМАС був допущений до керування анклавом. У Єрусалимі стверджували, що в разі відмови терористів звільнити усіх заручників можуть відновити бойові дії.

ХАМАС у п'ятницю звернувся до світової спільности із закликом тиснути на Ізраїль щодо негайного початку другого етапу мирної угоди. Наразі незрозуміло, що буде в разі відсутності домовленостей до кінця суботи - останнього дня перемир'я.