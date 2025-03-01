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Придністров'я повернуло Молдові 3 млн кубометрів позиченого газу

Відповідно до умов договору, "Тираспільтрансгаз" мав повернути цей обсяг газу до 1 березня або заплатити за нього.

Придністров'я повернуло Молдові 3 млн кубометрів позиченого газу
Фото ілюстративне
Фото: Європейська правда

Придністровський "Тираспільтрансгаз" повернув 3 млн кубометрів газу, наданого в борг під час енергетичної кризи у регіоні. 

Як пише NewsMaker, про це 1 березня повідомила Moldovagaz.

З початку січня до середини лютого Придністров'я зіткнулося з енергетичною кризою через припинення постачання російського газу. 

29 січня " Тираспільтрансгаз" та Moldovagaz підписали контракт позики 3 млн кубометрів газу для підтримки функціональності газової системи Лівого берега Дністра. Постачання планували здійснювати на підставі заявок, що надходять від "Тираспільтрансгаз".

Відповідно до умов договору, «Тираспільтрансгаз» мав повернути цей обсяг газу до 1 березня або заплатити за нього.

  • Від 1 лютого Молдова розпочала постачання природного газу для Придністровського регіону. Газ вартістю 20 мільйонів євро мали оплатити коштами від ЄС. 
  • Проте згодом Придністров'я відмовилося від запропонованих Євросоюзом €60 млн фінансової підтримки, які мали допомогти регіону впоратися з енергетичною кризою.
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