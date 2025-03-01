Придністров'я повернуло Молдові 3 млн кубометрів позиченого газу

Відповідно до умов договору, "Тираспільтрансгаз" мав повернути цей обсяг газу до 1 березня або заплатити за нього.

Придністровський "Тираспільтрансгаз" повернув 3 млн кубометрів газу, наданого в борг під час енергетичної кризи у регіоні.

Як пише NewsMaker, про це 1 березня повідомила Moldovagaz.

З початку січня до середини лютого Придністров'я зіткнулося з енергетичною кризою через припинення постачання російського газу.

29 січня " Тираспільтрансгаз" та Moldovagaz підписали контракт позики 3 млн кубометрів газу для підтримки функціональності газової системи Лівого берега Дністра. Постачання планували здійснювати на підставі заявок, що надходять від "Тираспільтрансгаз".

Відповідно до умов договору, «Тираспільтрансгаз» мав повернути цей обсяг газу до 1 березня або заплатити за нього.