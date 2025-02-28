Bloomberg: Підприємства східної Німеччини задумуться над відновленням до постачання газу РФ після завершення війни в Україні

ЄС зобов'язався поступово відмовитися від російських енергоносіїв до 2027 року.

Сховище природного газу Астора в Редені, котре належить Газпрому, Німеччина, 9 березня 2022 року.

Деякі підприємства на сході Німеччини вже готуються до відновлення постачання російського газу після завершення повномасштабної війни в Україні.

Про це пише Bloomberg.

Деякі промислові підприємства Німеччини на сході країни вже планують відновлення постачання російського газу, на тлі зусиль президента США Дональда Трампа припинити війну в Україні.

Зазначається, що німецька промисловість була побудована на дешевому російському газі, а зростання цін на енергоносії вже загальмував зростання та змусив деяких виробників перенести виробництво за кордон.

Як зазначив керівник одного з найбільших хімічних промислових підприємств Німеччини Крістіан Гюнтер, єдиним способом відродити деякі галузі промисловості Німеччини є відновлення доступу до російського газу.

Серед ймовірних маршрутів відновлення транзиту — через Україну або використання непошкодженої лінії "Nord Stream" у Балтійському морі, прямого трубопроводу між Росією та Німеччиною.

Політична підтримка можливості повернення російського газу зростає. Міністр економіки Саксонії-Ангальт Свен Шульце вважає, що мирна угода змінила б ставлення до енергетики з боку Москви.

Представник міністерства економіки Німеччини відмовився прямо коментувати припущення про повернення російського газу.

"Незалежність від російського газу має стратегічне значення для уряду Німеччини з точки зору політики безпеки та є головним пріоритетом", — сказав речник.

Провідний науковий співробітник Оксфордського інституту енергетичних досліджень Джонатан Стерн зазначає, що повернення деяких російських обсягів допоможе знизити ціни на газ в Європі. Якщо президент США Дональд Трамп успішно посприяє припиненню війни Росії в Україні, потоки газу до Європи можуть відновитися.

Як зазначає агентство, відновити потоки російського газу буде непросто, адже найбільші та найстаріші європейські покупці вже розірвали зв'язки з Москвою. До того ж ЄС зобов'язався поступово відмовитися від російських енергоносіїв до 2027 року і наступного місяця має представити дорожню карту, як цього досягти.