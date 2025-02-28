Bloomberg: Підприємства східної Німеччини задумуться над відновленням до постачання газу РФ після завершення війни в Україні

Деякі підприємства на сході Німеччини вже готуються до відновлення постачання російського газу після завершення повномасштабної війни в Україні.
Про це пише Bloomberg.
Деякі промислові підприємства Німеччини на сході країни вже планують відновлення постачання російського газу, на тлі зусиль президента США Дональда Трампа припинити війну в Україні.
Зазначається, що німецька промисловість була побудована на дешевому російському газі, а зростання цін на енергоносії вже загальмував зростання та змусив деяких виробників перенести виробництво за кордон.
Як зазначив керівник одного з найбільших хімічних промислових підприємств Німеччини Крістіан Гюнтер, єдиним способом відродити деякі галузі промисловості Німеччини є відновлення доступу до російського газу.
Серед ймовірних маршрутів відновлення транзиту — через Україну або використання непошкодженої лінії "Nord Stream" у Балтійському морі, прямого трубопроводу між Росією та Німеччиною.
Політична підтримка можливості повернення російського газу зростає. Міністр економіки Саксонії-Ангальт Свен Шульце вважає, що мирна угода змінила б ставлення до енергетики з боку Москви.
Представник міністерства економіки Німеччини відмовився прямо коментувати припущення про повернення російського газу.
"Незалежність від російського газу має стратегічне значення для уряду Німеччини з точки зору політики безпеки та є головним пріоритетом", — сказав речник.
Провідний науковий співробітник Оксфордського інституту енергетичних досліджень Джонатан Стерн зазначає, що повернення деяких російських обсягів допоможе знизити ціни на газ в Європі. Якщо президент США Дональд Трамп успішно посприяє припиненню війни Росії в Україні, потоки газу до Європи можуть відновитися.
Як зазначає агентство, відновити потоки російського газу буде непросто, адже найбільші та найстаріші європейські покупці вже розірвали зв'язки з Москвою. До того ж ЄС зобов'язався поступово відмовитися від російських енергоносіїв до 2027 року і наступного місяця має представити дорожню карту, як цього досягти.
- Європа цього року почала купувати російський газ у найвищих за весь час масштабах, витрачаючи на це мільярди доларів. Після завершення транзиту російського газу територією України держави ЄС стали активніше купувати зріджений газ, який доставляють танкерами з російських портів.