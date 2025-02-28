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Міносвіти США запустило портал для громадських скарг на «політику різноманітності» в школах

Раніше цього місяця адміністрація Трампа попередила про скорочення федерального фінансування освітніх закладів, якщо вони продовжуватимуть дотримуватися «політики різноманітності». Двотижневий термін для освітніх установ припинити цю практику наближається до кінця.

Міносвіти США запустило портал для громадських скарг на «політику різноманітності» в школах
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Міністерство освіти США повідомило в четвер, що воно запустило портал під назвою «End DEI» («покінчимо з політикою Різноманіття, справедливості та інклюзії»), де громадськість може залишати свої скарги на продовження цієї політики у закладах початкової та середньої освіти, пише Reuters. 

Адміністрація президента Дональда Трампа намагалася згорнути ініціативи DEI після вступу на посаду 20 січня. Трамп видав розпорядження, спрямовані на згортання цієї ініціативи у федеральному уряді та приватному секторі.

Раніше цього місяця адміністрація Трампа попередила про скорочення федерального фінансування академічних установ і університетів, якщо вони продовжуватимуть програми DEI.

Двотижневий термін для освітніх установ припинити практику DEI, викладену в листі від 14 лютого, наближається до кінця. Профспілка вчителів подала до суду на адміністрацію Трампа через цей лист.

«Міністерство освіти США запустило EndDEI.Ed.Gov, публічний портал для батьків, студентів, вчителів і широкої спільноти, щоб подавати звіти про дискримінацію за ознакою раси чи статі в державних школах категорії K-12 (початкова та середня освіта)», – повідомили у департаменті.

«Захищений портал дозволяє батькам надати адресу електронної пошти, назву школи учня або шкільного округу, а також деталі відповідних практик. Департамент освіти використовуватиме цю інформацію як допомогу для визначення потенційних місць для розслідування».

Правозахисники кажуть, що програми DEI допомагають підтримати маргіналізовані спільноти, усуваючи історичну несправедливість. Трамп і його союзники вважають, що ці програми не базуються на індивідуальних заслугах і досягненнях, а також  дискримінують людей білої раси та осіб чоловічої статі. 

Reuters зазначає, що програми DEI були частиною зусиль для забезпечення на робочих місцях більш справедливого представництва груп, які історично вважаються маргіналізованими, таких як афроамериканці, члени ЛГБТК+ спільноти, жінки, люди з обмеженими можливостями та інші етнічні меншини в Сполучених Штатах.

Політика DEI набрала популярності, зокрема в приватному секторі, у 2020 році після загибелі Джорджа Флойда, темношкірого чоловіка, який помер під час затримання офіцером поліції, який кілька хвилин стояв на його шиї коліном.

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