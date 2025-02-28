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У Греції триває національний страйк, на вулиці вийшли сотні тисяч людей. В Афінах почалися сутички

У десятках міст країни заплановані масові демонстрації у другі роковини мастшабної залізничної катастрофи.

У Греції триває національний страйк, на вулиці вийшли сотні тисяч людей. В Афінах почалися сутички
Фото: EPA/UPG

Сьогодні сотні тисяч людей вийшли на мітинги в містах і селищах у всій Греції з вимогами справедливості у другі роковини наймасштабнішої залізничної катастрофи в країні, у якій загинули 57 осіб, пише Reuters.

Розслідування показало, що через два роки прогалини в безпеці, які спричинили аварію, не були усунені. Чинниками, що спричинили катастрофу, називають людську помилку, застарілу інфраструктуру та серйозні системні збої. Окреме судове розслідування залишається незавершеним, і нікого не засуджено за обвинуваченнями в аварії.

У десятках міст країни заплановані масові демонстрації. Усі міжнародні та внутрішні авіарейси були припинені, оскільки авіадиспетчери приєдналися до моряків, машиністів, лікарів, юристів та вчителів у 24-годинному загальному страйку, щоб вшанувати пам’ять жертв катастрофи.

Підприємства сьогодні у Греції, а театри скасували вистави.

Пізніше видання повідомило, у столиці Афінах почалися сутички. Група молодих протестувальників у капюшонах закидала поліцейських шашками з бензином і спробувала штурмувати барикади перед парламентом. Залпи сльозогінного газу, випущені спецназом, пролунали по центру.

Група людей вийшла на центральну площу Синтагма перед законодавчим органом, скандуючи “вбивці”, посилаючись на роль держави в катастрофі.

Фото: EPA/UPG

Правоцентристський уряд прем’єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса, який переміг на виборах після катастрофи в 2023 році, неодноразово стикався з критикою з боку родичів жертв за те, що він не почав парламентське розслідування щодо політичної відповідальності у катастрофі. Міністри зі свого боку заявляють, що розслідувати аварію мають правоохоронні органи.

У Греції недовіра до уряду зросла після боргової кризи 2009-2018 років, під час якої мільйони втратили зарплати та пенсії, а державні служби постраждали від недофінансування.

Фото: EPA/UPG

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