Вченим, які атакували консульство РФ у Марселі, винесли вирок

Інженер і хімік, які кинули пляшки із запальною сумішшю в будівлю Генконсульства РФ у Марселі, отримали вісім місяців позбавлення волі. Очікується, що їх відправлять під домашній арешт і зобов’яжуть носити електронні браслети.

Двоє вчених, які кинули пляшки із запалювальною сумішшю до будівлі Генконсульства Росії в Марселі 24 лютого, у третю річницю початку війни в Україні, отримали вісім місяців позбавлення волі, пише DW.

За його даними, чоловіки проведуть ніч у в'язниці, а потім відбуватимуть термін під домашнім арештом з електронними браслетами. Їм заборонено наближатися до консульства РФ та носити зброю протягом найближчих п'яти років.

Російський генконсул у Марселі Станіслав Оранський на засіданні суду говорив про наявність у події "всіх ознак терористичного акту". Проте прокурор не погодився з цим, вказавши, що дії підсудних "не становили небезпеки". При цьому він та суддя наголошували, що напади на дипломатичні представництва іноземних держав неприпустимі.

Посольство країни-агресорки у Франції заявило, що "глибоко обурене" винесенням "дуже м'якого вироку".