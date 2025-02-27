У Франції терорист, що вбив людей у соборі Ніцци, отримав довічне ув'язнення без права помилування

Спеціальний суд у Парижі виніс вирок у резонансній справі тунісця Браїма Ауісауї, який у жовтні 2020 року за допомогою кухонного ножа здійснив смертельний напад на відвідувачів собору Нотр-Дам у Ніцці.

Як пише The Guardian, терорист отримав рідкісне для французької судової системи максимальне покарання - довічне ув'язнення практично без права на те, щоб клопотати про помилування. Нападнику зараз 25 років.

Під час атаки зловмисник вбив трьох людей - віком 60, 55 та 44 роки. Одну із жертв терорист фактично обезголовив, іншій перерізав горло. Ще шестеро людей проходили у справі як постраждалі від навмисної спроби вбивства.

У судовій залі Ауісауї спершу відмовлявся свідчити, стверджуючи, що "не пам'ятає своїх дій", але згодом заявив, що здійснив "помсту західним людям, які щодня вбивають мусульман".

Суд мотивував свій вирок "безпрецедентною жорстокістю", з якою було вчинено напад, а також високим ризиком того, що засуджений може повторити свої злочини у майбутньому.