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У Франції терорист, що вбив людей у соборі Ніцци, отримав довічне ув'язнення без права помилування

Рідкісний для французької судової системи випадок максимального покарання.

У Франції терорист, що вбив людей у соборі Ніцци, отримав довічне ув'язнення без права помилування
Терористична атака в Ніцці, 2020 рік
Фото: EPA/UPG

Спеціальний суд у Парижі виніс вирок у резонансній справі тунісця Браїма Ауісауї, який у жовтні 2020 року за допомогою кухонного ножа здійснив смертельний напад на відвідувачів собору Нотр-Дам у Ніцці. 

Як пише The Guardian, терорист отримав рідкісне для французької судової системи максимальне покарання - довічне ув'язнення практично без права на те, щоб клопотати про помилування. Нападнику зараз 25 років.

Під час атаки зловмисник вбив трьох людей - віком 60, 55 та 44 роки. Одну із жертв терорист фактично обезголовив, іншій перерізав горло. Ще шестеро людей проходили у справі як постраждалі від навмисної спроби вбивства. 

У судовій залі Ауісауї спершу відмовлявся свідчити, стверджуючи, що "не пам'ятає своїх дій", але згодом заявив, що здійснив "помсту західним людям, які щодня вбивають мусульман". 

Суд мотивував свій вирок "безпрецедентною жорстокістю", з якою було вчинено напад, а також високим ризиком того, що засуджений може повторити свої злочини у майбутньому.

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