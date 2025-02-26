Reuters: США вперше не підписали заяву членів СОТ із засудженням агресії РФ проти України

Сполучені Штати утримуються від засудження СОТ російської агресії в Україні.

США вперше утрималися та не підписали заяву членів Світової організації торгівлі щодо засудження агресії РФ проти України.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Як зазначає агентство, це вперше США не підтримали заяву, яка щороку публікується після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, що є ще одним сигналом про зміну відносин з Росією.

Заяву із засудженням російської агресії підписали 44 члени СОТ та Україна, включаючи Європейський Союз, Великобританію, Канаду та Австралію.

"Рішення не виступати співавтором було прийнято відповідно до нашої позиції в Раді Безпеки ООН і Генеральній Асамблеї ООН на початку цього тижня", — сказав Reuters офіційний представник США.

У заяві СОТ засуджено руйнівний вплив повномасштабного вторгнення Росії в Україну на життя людей та економіку України.

"Ми серйозно стурбовані наслідками цієї руйнації для України та для світової торгівлі", включаючт постачання сільськогосподарської продукції, добрив і мінералів з України на міжнародні ринки", — ідеться у заяві.

У середу Україна пройшла Огляд торговельної політики, метою якого є підвищення прозорості та розуміння торговельної політики та практики членів СОТ.

Представництво США при ООН у Женеві не прокоментувала свою відмову від підписання заяви.