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Запаси урану в Ірані зросли на понад 50% за останні три місяці

Рада МАГАТЕ розгляне нову резолюцію із засудження Ірану 3 березня у Відні. 

Запаси урану в Ірані зросли на понад 50% за останні три місяці
Завод зі збагачення урану у Натанзі, Іран
Фото: ЕРА/UPG

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про різке збільшення запасів високозбагаченого урану в Ірані після повернення Дональда Трампа до Білого дому, передає Bloomberg.

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У своїй першій доповіді щодо Ірану з часу інавгурації Трампа МАГАТЕ зазначило, що з грудня 2024-го Тегеран збільшив щомісячний темп накопичення високозбагаченого урану у сім разів.

Цей матеріал можна швидко модернізувати до рівнів, які використовуються у ядерній зброї, що викликає занепокоєння у США, Європи та Ізраїлю. Іран заперечує військове призначення своїх ядерних розробок, наголошуючи на їх енергетичному спрямуванні.

«Значне зростання виробництва та накопичення високозбагаченого урану Іраном, єдиною державою, яка не володіє ядерною зброєю, яка виробляє такий матеріал, викликає серйозне занепокоєння», — зазначив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Рада МАГАТЕ розгляне нову резолюцію із засудження Ірану 3 березня у Відні. 

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