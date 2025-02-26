Трампізм
Трампізм
Радбез ООН схвалив американську резолюцію щодо війни в Україні, відкинувши європейські правки
Радбез ООН схвалив американську резолюцію щодо війни в Україні, відкинувши європейські правки
Хто труїть киян смогом?
Хто труїть киян смогом?
"Шлях" та "Просування" до миру: відмінність між українською та американською резолюціями, ухваленими Генасамблеєю ООН
"Шлях" та "Просування" до миру: відмінність між українською та американською резолюціями, ухваленими Генасамблеєю ООН
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
Не нова, а вже чинна співпраця: в ЄС уточнили, про яку саме роботу з Україною стосовно корисних копалин йшлося (оновлено)
Не нова, а вже чинна співпраця: в ЄС уточнили, про яку саме роботу з Україною стосовно корисних копалин йшлося (оновлено)
Рейс зі США до Індії довелося супроводжувати винищувачам
Рейс зі США до Індії довелося супроводжувати винищувачам
Макрон застеріг Трампа від капітуляції України і спростував його слова про "позику" українцям замість допомоги
Макрон застеріг Трампа від капітуляції України і спростував його слова про "позику" українцям замість допомоги
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
ГоловнаСвіт

У Судані розбився військовий літак, понад 40 людей загинули

Серед загиблих є як військові, і цивільні.

У Судані розбився військовий літак, понад 40 людей загинули
Фото: Google Maps

Число загиблих у результаті авіакатастрофи суданського військового літака в місті Омдурман зросло щонайменше до 46 осіб, повідомляє AP. 

Це стало однією з найбільш смертоносних авіакатастроф у цій північно-східній африканській країні за останні два десятиліття.

У заяві військових йдеться, що літак розбився під час зльоту з авіабази Ваді-Сейдна на північ від Омдурмана, міста-побратима столиці країни Хартума.

Аварія також пошкодила кілька будинків у районі Каррарі в Омдурмані.

Раніше військові повідомили, що під час катастрофи загинули військовослужбовці та цивільні особи, але не надали цифр. Що спричинило аварію, не повідомляють.

﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies