У Судані розбився військовий літак, понад 40 людей загинули

Серед загиблих є як військові, і цивільні.

Число загиблих у результаті авіакатастрофи суданського військового літака в місті Омдурман зросло щонайменше до 46 осіб, повідомляє AP.

Це стало однією з найбільш смертоносних авіакатастроф у цій північно-східній африканській країні за останні два десятиліття.

У заяві військових йдеться, що літак розбився під час зльоту з авіабази Ваді-Сейдна на північ від Омдурмана, міста-побратима столиці країни Хартума.

Аварія також пошкодила кілька будинків у районі Каррарі в Омдурмані.

Раніше військові повідомили, що під час катастрофи загинули військовослужбовці та цивільні особи, але не надали цифр. Що спричинило аварію, не повідомляють.