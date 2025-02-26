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​Лідери країн ЄС провели відеоконференцію перед екстреним самітом 6 березня

Макрон розповів про свої перемовини з Трампом.

​Лідери країн ЄС провели відеоконференцію перед екстреним самітом 6 березня
відеоконференція лідерів ЄС 26 лютого 2025 року
Фото: Х/António Costa

26 лютого лідери усіх 27 держав-членів ЄС взяли участь у відеоконференції, під час якої президент Франції Еммануель Макрон розповів про свої перемовини з Дональдом Трампом, передає «Європейська правда».

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Під час відеоконференції також обговорили підготовку до екстреного саміту Європейської ради, що пройде 6 березня.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта у соцмрежі Х написав, що нараді лідерів ЄС була «дуже корисною» для підготовки до спеціального засідання Європейської Ради 6 березня. Тут мають ухвалити рішення щодо підтримки України та посилення європейської оборони.

  • Макрон зустрівся із Трампом 24 лютого. Вони долучилися до онлайн-зустрічі лідерів «Групи семи».
  • Президенти США та Франції обговорили, зокрема, відправлення військ в Україну.
  • 25 лютого Макрон зателефонував Зеленському та главі британського уряду Кірові Стармеру.
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