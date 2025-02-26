​Лідери країн ЄС провели відеоконференцію перед екстреним самітом 6 березня

Макрон розповів про свої перемовини з Трампом.

26 лютого лідери усіх 27 держав-членів ЄС взяли участь у відеоконференції, під час якої президент Франції Еммануель Макрон розповів про свої перемовини з Дональдом Трампом, передає «Європейська правда».

Під час відеоконференції також обговорили підготовку до екстреного саміту Європейської ради, що пройде 6 березня.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта у соцмрежі Х написав, що нараді лідерів ЄС була «дуже корисною» для підготовки до спеціального засідання Європейської Ради 6 березня. Тут мають ухвалити рішення щодо підтримки України та посилення європейської оборони.