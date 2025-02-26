Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
​Мустафа Джемілєв: «Поступитися Кримом — це пожертвувати цілим народом»
​Мустафа Джемілєв: «Поступитися Кримом — це пожертвувати цілим народом»
На Київщині внаслідок дронової атаки загинуло подружжя завкафедри хірургії та журналістки Укрінформу
На Київщині внаслідок дронової атаки загинуло подружжя завкафедри хірургії та журналістки Укрінформу
Трампізм
Трампізм
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Політичні ігрища в Раді. Як парламент планує ратифікувати угоду про надра зі США?
Політичні ігрища в Раді. Як парламент планує ратифікувати угоду про надра зі США?
У Київській області внаслідок атаки убиті дві людини, ще двоє людей поранені (оновлено)
У Київській області внаслідок атаки убиті дві людини, ще двоє людей поранені (оновлено)
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
Хто труїть киян смогом?
Хто труїть киян смогом?
ГоловнаСвіт

ЗМІ: США і Росія проведуть завтра переговори в Туреччині

Українське питання не обговорюватимуть.

ЗМІ: США і Росія проведуть завтра переговори в Туреччині
Зустріч делегацій США та РФ в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія)

Зустріч делегацій США і Росії відбудеться у Стамбулі 27 лютого. Україна не буде включена до порядку денного.

Про це підтвердив Reuters представник Держдепартаменту США.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Росіяни та американці проведуть переговори про роботу їхніх дипломатичних місій.

«Якщо точніше говорити, на порядку денному немає жодних політичних питань чи питань безпеки. Україна не стоїть на порядку денному», - зазначили у Держдепі.

  • Спершу США і РФ провели переговори в Саудівській Аравії. Представників України і Європи туди не запросили.
  • Тепер стало відомо, що на перемовинах у Ер-Ріяді Росія, зокрема, пропонувала Штатам частину прав на корисні копалини з окупованих територій.
  • Також угоду про надра можуть підписати з Україною. Володимир Зеленський відвідає Штати 28 лютого.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies