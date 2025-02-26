ЗМІ: США і Росія проведуть завтра переговори в Туреччині

Зустріч делегацій США та РФ в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія)

Зустріч делегацій США і Росії відбудеться у Стамбулі 27 лютого. Україна не буде включена до порядку денного.

Про це підтвердив Reuters представник Держдепартаменту США.

Росіяни та американці проведуть переговори про роботу їхніх дипломатичних місій.

«Якщо точніше говорити, на порядку денному немає жодних політичних питань чи питань безпеки. Україна не стоїть на порядку денному», - зазначили у Держдепі.