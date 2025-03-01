​Туреччина знову пропонуватиме ЄС своє посередництво у переговорах між Україною і РФ

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повторить на зустрічі європейських лідерів у Лондоні пропозицію Анкари провести мирні переговори між Україною та Росією, передає Reuters.

Зустріч запланована на неділю, 2 березня.

Фідан проінформує європейських лідерів про зусилля Туреччини з пошуку «справедливого та міцного миру» і підтвердить прихильність Анкари до територіальної цілісності та суверенітету України.

Очікується, що міністр «підкреслить, що Туреччина, яка приймала прямі переговори між Росією та Україною у березні 2022 року, готова взяти на себе цю роль у майбутній період», і підкреслить, що всі сторони мають спільно зосередитися на довгостроковій регіональній безпеці та стабільності, а також економічному процвітанні.