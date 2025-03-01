​Туреччина знову пропонуватиме ЄС своє посередництво у переговорах між Україною і РФ

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повторить на зустрічі європейських лідерів у Лондоні пропозицію Анкари провести мирні переговори між Україною та Росією, передає Reuters.
Зустріч запланована на неділю, 2 березня.
Фідан проінформує європейських лідерів про зусилля Туреччини з пошуку «справедливого та міцного миру» і підтвердить прихильність Анкари до територіальної цілісності та суверенітету України.
Очікується, що міністр «підкреслить, що Туреччина, яка приймала прямі переговори між Росією та Україною у березні 2022 року, готова взяти на себе цю роль у майбутній період», і підкреслить, що всі сторони мають спільно зосередитися на довгостроковій регіональній безпеці та стабільності, а також економічному процвітанні.
- Зеленський відвідав Туреччину минулого місяця, того ж дня, коли представники США та Росії зустрілися для переговорів без участі Києва у Саудівській Аравії.
- Цього тижня делегації США та Росії проводили зустріч у Стамбулі для переговорів, спрямованих на вирішення двосторонніх питань щодо діяльності посольств.
- Минулого тижня Зеленський заявив, що розглядає Туреччину як важливий гарант безпеки України.
- Крім того, Туреччина, яка має другу за чисельністю армію в НАТО після США, готова надати свої війська для розміщення миротворчих сил.