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Польський мовник запустить канал для українців Slawa TV

У програмній сітці телеканалу будуть представлені актуальні новини та аналітика про події в Україні, Польщі та світі.

Польський мовник запустить канал для українців Slawa TV
Фото: Depositphotos\Rangizzz

Польський національний мовник TVP з 3 березня запускає українську редакцію - Slawa TV, яка матиме денний та вечірній ефірні слоти. Окрім телеканалу, розпочинає роботу інформаційний портал та діджитальні платформи Slawa.tv, повідомляє Укрінформ.

У програмній сітці телеканалу будуть представлені актуальні новини та аналітика про події в Україні, Польщі та світі. Крім того, на каналі буде представлено публіцистику, зокрема, програми про польсько-український діалог, відбудову та євроінтеграцію, а також інтерв’ю з відомими експертами та лідерами думок.

Керівниця проєкту Марія Гурська повідомила, що до співпраці на телеканалі залучено досвідчених журналістів, впливових волонтерів, громадських діячів та лідерів думок. 

Slawa TV фінансується МЗС Польщі. Його створено на базі телеканалу «Бєлсат», який також продовжуватиме мовлення в інші ефірні слоти.

Українська редакція Slawa TV виходитиме в ефір щодня з 12:00 до 17:00 (за Києвом) у денний слот та з 22:00 по 23:00 у вечірній слот.

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