Дональд Туск та Педро Санчес підтримали Зеленського і українців (оновлено)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на суперечку між Трампом і Володимиром Зеленським.
“Дорогий Володимир Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самотні”, - написав Туск.
Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone.— Donald Tusk (@donaldtusk) February 28, 2025
На скандал у Білому домі також відреагував прем'єр Іспанії Педро Санчес.
“Україно, Іспанія з тобою”, - написав він.
Ucrania, España está contigo.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2025
Ukraine, Spain stands with you.
Україно, Іспанія з тобою. 🇺🇦 🇪🇸
- Дональд Трамп заявив після зустрічі з Володимиром Зеленським, що український президент “не готовий до миру”.
- Цьому допису передувала зустріч лідерів обох держав в Овальному кабінеті, яка закінчилася словесною перепалкою. Трамп наполягав на підписанні угоди, знову виставив Україні рахунок на 350 мільярдів доларів за надану допомогу і вимагав припинити вогонь. Зеленський натомість заявив, що переговори з РФ можуть не привести до очікуваних результатів, оскільки країна-агресор неодноразово порушувала попередні допомовленості.