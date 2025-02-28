Дональд Туск та Педро Санчес підтримали Зеленського і українців (оновлено)

Глава уряду Польщі запевнив, що українці не самотні.

Володимир Зеленський та Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на суперечку між Трампом і Володимиром Зеленським.

“Дорогий Володимир Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самотні”, - написав Туск.

Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 28, 2025

На скандал у Білому домі також відреагував прем'єр Іспанії Педро Санчес.

“Україно, Іспанія з тобою”, - написав він.

Ucrania, España está contigo.



Ukraine, Spain stands with you.



Україно, Іспанія з тобою. 🇺🇦 🇪🇸 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2025