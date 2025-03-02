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Умєров і Гілі обгворили роль Великої Британії у форматі “Рамштайн”

Йшлося про отовність координувати постачання зброї для України.

Умєров і Гілі обгворили роль Великої Британії у форматі “Рамштайн”
Міністр оборони України Рустем Умєров і його британський колега Джон Гілі
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з британським колегою, державним секретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі.

Як повідомили у міністерстві, Умєров відвідує Лондон у складі делегації Президента України.

“Велика Британія готова збільшити військову допомогу Україні, а також активніше залучати європейських партнерів до підтримки ЗСУ”, ‒ зазначив Умєров.

Міністри обговорили перспективи закупівлі озброєння за рахунок прибутків від конфіскованих активів Росії і роль Великої Британії у форматі “Рамштайн” та її готовність координувати постачання зброї для України.

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“Дякую нашим британським союзникам за непохитну підтримку України у боротьбі за свободу!”, ‒ додав український міністр.

Міністр оборони України Рустем Умєров і його британський колега Джон Гілі
Фото: Міноборони
Міністр оборони України Рустем Умєров і його британський колега Джон Гілі

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