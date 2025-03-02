Йшлося про отовність координувати постачання зброї для України.

Міністр оборони України Рустем Умєров і його британський колега Джон Гілі

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з британським колегою, державним секретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі.

Як повідомили у міністерстві, Умєров відвідує Лондон у складі делегації Президента України.

“Велика Британія готова збільшити військову допомогу Україні, а також активніше залучати європейських партнерів до підтримки ЗСУ”, ‒ зазначив Умєров.

Міністри обговорили перспективи закупівлі озброєння за рахунок прибутків від конфіскованих активів Росії і роль Великої Британії у форматі “Рамштайн” та її готовність координувати постачання зброї для України.

“Дякую нашим британським союзникам за непохитну підтримку України у боротьбі за свободу!”, ‒ додав український міністр.