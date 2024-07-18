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ГУР та Координаційний штаб перевірять інформацію про колаборанта серед обміняних полонених

У мережі шириться свідчення, що один зі звільнених військових співпрацював з росіянами.

ГУР та Координаційний штаб перевірять інформацію про колаборанта серед обміняних полонених
Максим Бобилев
Фото: Instagram

Головне управління розвідки Міноборони та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відреагували на інформацію про те, що один з українських військових, які у середу повернулися додому, співпрацював із окупантами.

Як пише "Українська правда", про причетність Максима Бобилева до побиття бійців "Азову", його бажання відмовитися від українського громадянства та отриматиме російське і співпрацю з катами у колонії написав в Instagram колишній полонений Віктор Лахно з позивним "Лелека".

У 35-ій Окремій бригаді морської піхоти заявили, що перевірять інформацію про свого військовослужбовця та, за умови підтведження фактів, поширених Лахном, ухвалюватимуть рішення в межах чинного законодавства.

Про роботу правоохоронців щодо з'ясування усіх обставин в межах постізоляційних заходів заявили і в Координаційному штабі. Також за ситуацією стежать у Головному управлінні розвідки Міноборони: представник ГУР Андрій Юсов заявив, що проводиться перевірка фактів з точки зору контррозвідувальних аспектів.

 

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