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Зеленський затвердив склад делегації для участі у виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї

МЗС має затвердити вказівки делегації для участі у засіданнях виконавчої ради.

Зеленський затвердив склад делегації для участі у виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав указ про забезпечення членства України у виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї у 2024-2026 роках.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Для цього Зеленський затвердив склад делегації, до якої увійшли:

  • Олександр Карасевич - посол України в Королівстві Нідерланди, Постійний представник України при Організації із заборони хімічної зброї, глава делегації;
  • Олексій Джаіані – заступник начальника штабу  Антитерористичного центру при СБУ;
  • Сергій Пахомов– заступник начальника управління радіаційного, хімічного та біологічного захисту Командування Сил підтримки ЗСУ;
  • Микола Проданчук – директор Державного підприємства "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України" (за згодою);
  • Сергій Шутенко – директор департаменту міжнародної безпеки та військово-технічного співробітництва Міністерства закордонних справ.

Зеленський дозволив главі делегації вносити за погодженням із МЗС зміни до складу делегації, розподіляти обов'язки між членами, залучати в установленому порядку для забезпечення її роботи радників, експертів, технічних працівників. 

Також МЗС має затвердити вказівки делегації для участі у засіданнях виконавчої ради Організації по забороні хімічної зброї, а Кабмін фінансово забезпечити роботу.

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