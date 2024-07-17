Російська армія понад 20 разів атакувала Нікопольщину Дніпропетровської області

Ворог обстрілював Нікопольський район з важкої артилерії та атакував дронами.

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Протягом дня російська армія обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії та били дронами-камікадзе, загалом зафіксували понад 20 обстрілів.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня ворог атакував Нікопольщину понад два десятки разів. Артилерією та здебільшого – дронами-камікадзе", — ідеться у дописі.

Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади.

Внаслідок обстрілів пошкоджені промислове підприємство, приватний будинок і господарська споруда, понівечені 2 вантажівки й більш ніж півтора десятки легковиків.

Кілька автомобілів зайнялися. Також зачепило газогін та лінію електропередач.