У ЗСУ почали впроваджувати програму "Збереження життя військовослужбовців"

Командування зверне увагу також і на дії командирів підрозділів.

У Збройних Силах України за дорученням головнокомандувача Олександра Сирського завершили розробку і почалось впровадження комплексної програми дій "Збереження життя військовослужбовців".

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу, "Збереження життя військовослужбовців" - це універсальна система для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя наших воїнів.

У командуванні зазначили, що особливу увагу приділять:

удосконаленню підготовки українських захисників;

підвищенню якості їх навчання;

покращенню надання медичної допомоги на всіх етапах;

забезпеченню відпочинку особового складу, який виконує бойові завдання та низці інших заходів.

"Важливий аспект реалізації програми - це дії командирів підрозділів, адже на них покладена максимальна відповідальність за збереження життя особового складу. Ми боремося за нашу землю, але життя українського солдата - найважливіше. Позицію можна повернути, життя - ні", - зазначили у Генштабі.

Робота над втіленням програми триватиме під особистим контролем Олександра Сирського.