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У ЗСУ почали впроваджувати програму "Збереження життя військовослужбовців"

Командування зверне увагу також і на дії командирів підрозділів.

У ЗСУ почали впроваджувати програму "Збереження життя військовослужбовців"
Олександр Сирський
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗСУ

У Збройних Силах України за дорученням головнокомандувача Олександра Сирського завершили розробку і почалось впровадження комплексної програми дій "Збереження життя військовослужбовців".

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу, "Збереження життя військовослужбовців" - це універсальна система для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя наших воїнів.

У командуванні зазначили, що особливу увагу приділять:

  • удосконаленню підготовки українських захисників;
  •  підвищенню якості їх навчання;
  • покращенню надання медичної допомоги на всіх етапах;
  • забезпеченню відпочинку особового складу, який виконує бойові завдання та низці інших заходів.

"Важливий аспект реалізації програми - це дії командирів підрозділів, адже на них покладена максимальна відповідальність за збереження життя особового складу. Ми боремося за нашу землю, але життя українського солдата - найважливіше. Позицію можна повернути, життя - ні", - зазначили у Генштабі.

Робота над втіленням програми триватиме під особистим контролем Олександра Сирського.

  • Днями бійці батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Рарог" 24 ОМБр записали відеозвернення до Володимира Зеленського із закликом не звільняти їхнього комбрига Івана Голішевського. Бійці кажуть, що Голішевського планують усунути з посади командира за те, що "не повів у м'ясні штурми бригаду без належної укомплектованості". 
  • Перед цим парамедикиня 59-ї ОМПБр ім. Якова Гандзюка, захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук ("Пташка") теж звернулася до Зеленського і закликала відсторонити від посади комбрига Богдана Шевчука. І знову йшлося про проблему ефективності управління особовим складом.
  • Минулого місяця з'явилося звернення начальника штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдана Кротевича до Державного бюро розслідувань. Кротевич закликав провести розслідування щодо командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля і звинуватив останнього у перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами.
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