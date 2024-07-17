У ЗСУ почали впроваджувати програму "Збереження життя військовослужбовців"

У Збройних Силах України за дорученням головнокомандувача Олександра Сирського завершили розробку і почалось впровадження комплексної програми дій "Збереження життя військовослужбовців".
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
За інформацією Генштабу, "Збереження життя військовослужбовців" - це універсальна система для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя наших воїнів.
У командуванні зазначили, що особливу увагу приділять:
- удосконаленню підготовки українських захисників;
- підвищенню якості їх навчання;
- покращенню надання медичної допомоги на всіх етапах;
- забезпеченню відпочинку особового складу, який виконує бойові завдання та низці інших заходів.
"Важливий аспект реалізації програми - це дії командирів підрозділів, адже на них покладена максимальна відповідальність за збереження життя особового складу. Ми боремося за нашу землю, але життя українського солдата - найважливіше. Позицію можна повернути, життя - ні", - зазначили у Генштабі.
Робота над втіленням програми триватиме під особистим контролем Олександра Сирського.
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