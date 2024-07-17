Окупанти запустили шість керованих ракет на Лиман у Донецькій області

Ворог за 30 хвилин вдарив шістьма авіабомбами по Лиману.

У середу, 17 липня, російська армія упродовж 30 хвилин скинула шість керованих авіаційних ракет на Лиман у Донецькій області. Через ракетні удари поранень зазнала жінка.

Про це розповів начальник МВА Олександр Журавльов, пише "Суспільне Донбас".

"Поранену жінку ушпиталили до місцевої лікарні, її стабілізують і відправлять до лікарні Слов'янська. В неї осколкове поранення, також є пошкодження очей", — уточнив глава МВА.

Від початку доби це перший обстріл міста.

Відомо, що досі у Лимані залишаються п'ять тисяч людей. Місто було понад чотири місяці в окупації до жовтня 2022 року.