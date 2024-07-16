Макрон збирається ініціювати призначення тимчасового уряду, ‒ Bloomberg

Президент Франції Еммануель Макрон збирається ініціювати призначення тимчасового уряду, який працюватиме поки переговори щодо пошуку нового прем'єр-міністра не принесуть результатів.
Про це пише Bloomberg.
Після засідання кабінету міністрів у вівторок Макрон може офіційно прийняти відставку прем’єр-міністра Габріеля Атталя від імені уряду, як він запропонував у відкритому листі до французів минулого тижня. Тоді Атталь міг би залишитися на чолі тимчасової адміністрації з послабленими повноваженнями доти, поки Макрон не призначить його наступника.
Президент повинен зробити свій крок до четверга, щоб переконатися, що його міністри можуть брати участь у парламентському голосуванні для обрання голови Національних зборів, який організовує та веде дебати в нижній палаті, призначає адміністративні органи та з яким консультуються під час кризи. Чинні міністри, які також є законодавцями, не мають права брати участь у цьому голосуванні.
Що робить тимчасовий уряд
Тимчасовий уряд має займатися повсякденними справами та/або надзвичайними ситуаціями. Але він не може проводити засідання Кабміну, вносити нові законопроекти чи ухвалювати бюджетні заходи. Якщо орган все-таки перейде до законодавчої ініціативи, його дії може скасувати суддя адміністративного суду.
Тимчасову адміністрацію може очолити Атталь або новий прем’єр-міністр ‒ до призначення нового уряду.
Що буде далі?
Макрон пішов на ризик, коли минулого місяця призначив дострокові вибори після поразки на виборах у Європейському парламенті. Його коаліція втратила понад 80 місць в Асамблеї, а Марін Ле Пен показала свій найсильніший результат на сьогоднішній день, отримавши 143 місця для своєї ультраправої групи. Але найбільшим блоком є лівий Новий народний фронт, який заявляє, що хоче правити, але не може обрати прем'єр-міністра. Помірні соціалісти сперечаються із зеленими, комуністами та ультралівою “Нескореною Францією”, щоб домовитися про кандидата.
- Згідно з конституцією Франції, президент призначає прем’єр-міністра. Хоча Макрон не зобов'язаний обирати на цю посаду члена найбільшої групи в парламенті, він, найімовірніше, вибере дуже популярного кандидата, який не буде вразливим перед вотумом недовіри і зможе отримати більшість для прийняття законів у кожному конкретному випадку.
- Президент, якому за законом заборонено призначати нові вибори протягом щонайменше року, неодноразово відкидав можливість піти у відставку до закінчення свого мандата у 2027 році.