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Французькі ліві мають розбіжності щодо кандидата на посаду прем'єр-міністра, ‒ Bloomberg

Варіантом є й кандидатура поза меж лівого альянсу, який складається зі соціалістів, зелених, ультралівої партії “Франція нескорена” та комуністів.

Французькі ліві мають розбіжності щодо кандидата на посаду прем'єр-міністра, ‒ Bloomberg
Голова французької партії "Зелені" Марін Тондельє
Фото: EPA/UPG

Ліві партії, які об’єдналися, щоб отримати максимум голосів на дострокових парламентських виборах у Франції, намагаються висунути кандидата на пост прем’єр-міністра.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає про внутрішні розбіжності, які дають можливість іншим, зокрема групі президента Еммануеля Макрона, спробувати відштовхнути з лівого альянсу поміркованіших членів “Нового народного фронту”.

“Ми перебуваємо в момент, коли все трохи заблоковано… нам потрібно запропонувати інші рішення”, ‒ сказала голова партії "Зелені" Марін Тондельє. 

Вона сказала, що може йтися про кандидатуру когось поза меж лівого блоку, який складається переважно зі соціалістів, зелених, ультралівої партії “Франція нескорена” та комуністів.

Франція опинилася в політичному паралічі після того, як виборці зірвали спробу ультраправих взяти владувибори і голосування у неділю завершилося розколом Національної асамблеї між трьома основними фракціями. “Новий народний фронт” є найбільшим із них ‒ випереджає центристську партію Макрона та її союзників, а також “Національний фронт Марін Ле Пен”. Однак абсолютну більшість ліві не отримали.

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Хоча партії як ліві, так і праві відкинули заклик Макрона до широкої коаліції, певна форма альянсу між різними політичними групами є необхідною, щоб наблизитися до наявності достатньої кількості місць для формування стабільного уряду.

Підкреслюючи розбіжності всередині лівих, депутат Мануель Бомпар, що прем’єр-міністр має бути від партії, яка має найбільшу кількість місць в альянсі, якою є його “Нескорена Франція”. Водночас парламентські групи не будуть остаточно сформовані до наступного тижня. 

Згідно з французькою конституцією, президент має прерогативу призначати прем'єр-міністра, але здатність парламенту повалити уряд робить вибір делікатним. Макрон заявив, що почекає з призначенням прем'єр-міністра, щоб дискусії між партіями стати результативними.

За словами депутата парламенту від партії Макрона Карла Оліве, нинішня ситуація може тривати ще деякий час. “Габріель Атталь ‒ прем’єр-міністр, можливо, він буде на посаді ще кілька тижнів”, ‒ сказала він. За його словами, Макрон натякнув, що Атталь може очолювати уряд до завершення Паралімпійських ігор 8 вересня.

Опитування для газети Le Figaro показало, що 43% респондентів виступають за коаліційний уряд проти 29%, які віддали б перевагу технократичній адміністрації. Близько 43% підтримали ідею об’єднання групи Макрона з лівими, але без “Франції нескореної”.

  • Раніше лідерка Загальної конфедерації праці Франції Софі Біне закликала Макрона дозволити Лівому альянсу керувати, натякнувши, що будь-яка альтернатива може зустрітися з протестами під час Олімпіади в Парижі.
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