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На полях саміту НАТО Зеленський зустрівся з Макроном та Мелоні

Політики говорили про нову військову допомогу та посилення ППО.

На полях саміту НАТО Зеленський зустрівся з Макроном та Мелоні
Фото: V_Zelenskiy_official

На полях саміту НАТО Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном виконання рішень Саміту миру.

Про це йдеться у телеграм-каналі Зеленського.

Також мова йшла про підготовку наступного оборонного пакета, безпекову співпрацю та навчання наших військових. 

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Також він зустрівся із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Політики оОбговорили ключові потреби України, зокрема протиповітряну оборону.

“Дякую за те, що обороноздатність і відбудова України визначені пріоритетними питаннями італійського головування в G7 цього року”, ‒ зазначив він.

  • Вчора з під час зустрічі зі Зеленським президент США Джозеф Байден оголосив новий пакет допомоги Україні. Київ отримає військову допомогу в розмірі $225 млн. У пакет мали включити додаткову систему протиповітряної оборони Patriot.
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