На полях саміту НАТО Зеленський зустрівся з Макроном та Мелоні

Політики говорили про нову військову допомогу та посилення ППО.

На полях саміту НАТО Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном виконання рішень Саміту миру.

Про це йдеться у телеграм-каналі Зеленського.

Також мова йшла про підготовку наступного оборонного пакета, безпекову співпрацю та навчання наших військових.

Також він зустрівся із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Політики оОбговорили ключові потреби України, зокрема протиповітряну оборону.

“Дякую за те, що обороноздатність і відбудова України визначені пріоритетними питаннями італійського головування в G7 цього року”, ‒ зазначив він.