Байден "не бачить сенсу" дати Україні зброю для ударів по Москві

Під час пресконференції у Вашингтоні Джо Байден відповів на запитання щодо того, чи не варто було б його адміністрації зняти обмеження на використання Україною американської зброї для ударів вглиб території Росії.

Як передає BBC, президент США висловив сумнів, що "якби у Зеленського була можливість бити по Москві, це б мало якийсь сенс". Він також закликав українського колегу "зосередитися на тому, як найкраще використовувати те озброєння, яке в нього є, яке ми йому надаємо".

За словами Байдена, тактичні рішення ухвалюються, виходячи з того, які цілі потрібно вражати якою зброєю, і це робиться на щоденній основі. "Я дослухаюся до порад начальника військового штабу, міністра оборони та представників розвідки", - пояснив президент.

Господар Білого дому також похвалився, що саміт НАТО у Вашингтоні "був найуспішнішим заходом, який я бачив" та заявив, що глави держав-союзників зверталися до нього зі словами "ти маєш перемогти, бо Трамп буде катастрофою".