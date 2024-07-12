Удар по “Охматдиту”: російський льотчик передав фото командирів і службові документи, – “Інфоспротив”
Удар по “Охматдиту”: російський льотчик передав фото командирів і службові документи, – “Інфоспротив”
Графіки відключення світла: у серпні стане легше
Графіки відключення світла: у серпні стане легше
Спека в Україні посилюється: чому від неї може боліти голова, пояснює неврологиня Олександра Щебет
Спека в Україні посилюється: чому від неї може боліти голова, пояснює неврологиня Олександра Щебет
Вигорілі вщент квартири і зруйнований дитячий садок. Як мешканці Голосіївського району дивом уникли жертв під час атаки 8 липня
Вигорілі вщент квартири і зруйнований дитячий садок. Як мешканці Голосіївського району дивом уникли жертв під час атаки 8 липня
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Прем'єр Індії готовий підтримати "швидке відновлення миру" в Україні
Прем'єр Індії готовий підтримати "швидке відновлення миру" в Україні
Суд розбиратиметься, як ексглава одеського обласного ТЦК опинився на Сейшелах після нібито поранення на фронті
Суд розбиратиметься, як ексглава одеського обласного ТЦК опинився на Сейшелах після нібито поранення на фронті
Євро-2024. Нідерланди – Англія (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Євро-2024. Нідерланди – Англія (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
ГоловнаСуспільствоВійна

Байден "не бачить сенсу" дати Україні зброю для ударів по Москві

Президент США пояснив, як визначаються обмеження для нашої держави на удари по РФ.

Байден "не бачить сенсу" дати Україні зброю для ударів по Москві
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Під час пресконференції у Вашингтоні Джо Байден відповів на запитання щодо того, чи не варто було б його адміністрації зняти обмеження на використання Україною американської зброї для ударів вглиб території Росії.

Як передає BBC, президент США висловив сумнів, що "якби у Зеленського була можливість бити по Москві, це б мало якийсь сенс". Він також закликав українського колегу "зосередитися на тому, як найкраще використовувати те озброєння, яке в нього є, яке ми йому надаємо".

За словами Байдена, тактичні рішення ухвалюються, виходячи з того, які цілі потрібно вражати якою зброєю, і це робиться на щоденній основі. "Я дослухаюся до порад начальника військового штабу, міністра оборони та представників розвідки", - пояснив президент.

Господар Білого дому також похвалився, що саміт НАТО у Вашингтоні "був найуспішнішим заходом, який я бачив" та заявив, що глави держав-союзників зверталися до нього зі словами "ти маєш перемогти, бо Трамп буде катастрофою".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies