Двоє людей загинули на Харківщині унаслідок влучання російської авіабомби

Щонайменше двоє людей загинули унаслідок атаки Росії на село Білий Колодязь Вовчанської громади Харківщини.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, ворожа авіабомба влучила у приватний сектор.
"Попередньо: загинули щонайменше двоє цивільних та постраждали ще вісім людей. На місці працюють медики екстреної допомоги та рятувальники", - зазначив Синєгубов.
- Нині близько 16-ої години 11 липня росіяни вдарили керованою авіабомбою по селищу Борова Ізюмського району. Відомо про чотирьох поранених.