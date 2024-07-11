Євро-2024. Нідерланди – Англія (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Євро-2024. Нідерланди – Англія (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Удар по “Охматдиту”: російський льотчик передав фото командирів і службові документи, – “Інфоспротив”
Удар по “Охматдиту”: російський льотчик передав фото командирів і службові документи, – “Інфоспротив”
Європейська космічна агенція здійснила запуск ракети "Аріана-6", її проліт видно з України
Європейська космічна агенція здійснила запуск ракети "Аріана-6", її проліт видно з України
Ракетні удари. Росія б'є по дітях і промисловості
Ракетні удари. Росія б'є по дітях і промисловості
Папський нунцій: «Для церкви краще не бути частиною якоїсь коаліції. Навіть коли ця коаліція дуже добра»
Папський нунцій: «Для церкви краще не бути частиною якоїсь коаліції. Навіть коли ця коаліція дуже добра»
Двір і будинок на Сирці, в який прилетіла російська ракета. Як волонтери безперервно допомагають рятувальникам і місцевим
Двір і будинок на Сирці, в який прилетіла російська ракета. Як волонтери безперервно допомагають рятувальникам і місцевим
Спека в Україні посилюється: чому від неї може боліти голова, пояснює неврологиня Олександра Щебет
Спека в Україні посилюється: чому від неї може боліти голова, пояснює неврологиня Олександра Щебет
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Вигорілі вщент квартири і зруйнований дитячий садок. Як мешканці Голосіївського району дивом уникли жертв під час атаки 8 липня
Вигорілі вщент квартири і зруйнований дитячий садок. Як мешканці Голосіївського району дивом уникли жертв під час атаки 8 липня
ГоловнаСуспільствоВійна

Двоє людей загинули на Харківщині унаслідок влучання російської авіабомби

Ще 8 поранені.

Двоє людей загинули на Харківщині унаслідок влучання російської авіабомби
Свічі

Щонайменше двоє людей загинули унаслідок атаки Росії на село Білий Колодязь Вовчанської громади Харківщини.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, ворожа авіабомба влучила у приватний сектор.

"Попередньо: загинули щонайменше двоє цивільних та постраждали ще вісім людей. На місці працюють медики екстреної допомоги та рятувальники", - зазначив Синєгубов.

  • Нині близько 16-ої години 11 липня росіяни вдарили керованою авіабомбою по селищу Борова Ізюмського району. Відомо про чотирьох поранених.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies