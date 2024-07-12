Внаслідок обстрілу Донеччини загинула людина, ще 17 поранені, - ДСНС

Внаслідок обстрілу Донеччини загинула людина, ще 17 поранені

У другій половині 11 липня росіяни завдали подвійного удару по житловому кварталу м. Мирноград Покровського району Донецької області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Внаслідок обстрілів загинув один 15-ти річний хлопець та, за попередніми даними, поранень зазнали 13 людей, серед них 2 підлітків”, - йдеться у повідомленні.

Також обстрілом пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі, магазин, автомобілі та господарчі споруди. Бійці ДСНС ліквідували загоряння в 5-ти поверховому житлового будинку.

В сел. Райгородок Краматорського району через атаку зазнали поранень 4 людини.

Обстрілом було пошкоджено понад 10 будинків, внаслідок обстрілу виникли пожежі двох господарчих споруд й легкового автомобіля.