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Внаслідок обстрілу Донеччини загинула людина, ще 17 поранені, - ДСНС

Внаслідок обстрілів загинув 15-ти річний хлопець.

Внаслідок обстрілу Донеччини загинула людина, ще 17 поранені, - ДСНС
Внаслідок обстрілу Донеччини загинула людина, ще 17 поранені
Фото: ДСНС Донеччини

У другій половині 11 липня росіяни завдали подвійного удару по житловому кварталу м. Мирноград Покровського району Донецької області. 

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Внаслідок обстрілів загинув один 15-ти річний хлопець та, за попередніми даними, поранень зазнали 13 людей, серед них 2 підлітків”, - йдеться у повідомленні. 

Також обстрілом пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі, магазин, автомобілі та господарчі споруди. Бійці ДСНС ліквідували загоряння в 5-ти поверховому житлового будинку.

В сел. Райгородок Краматорського району через атаку зазнали поранень 4 людини. 

Обстрілом було пошкоджено понад 10 будинків, внаслідок обстрілу виникли пожежі двох господарчих споруд й легкового автомобіля. 

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